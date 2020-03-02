Сайнс заявил, что в «Рейсинг Пойнт» не могли скопировать «Мерседес» по фотографиям

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс считает, что «Рейсинг Пойнт» не смогли бы скопировать решения «Мерседеса» по фотографиям болида. В «Рейсинг Пойнт» в свою очередь ранее заявили, что они не имели доступа к чертежам и документации «Мерседеса».
«Я задал вопрос нашим инженерам, спросил у них, что мешает нам скопировать «Мерседес». Мне ответили, что это невозможно. В Формуле-1 ключевыми являются детали, а их просто невозможно скопировать. Я верю им, мне нечего больше сказать», — приводит слова Карлоса Сайнса GrandPX.news.
Напомним, после начала зимних тестов многие специалисты отметили, что болид «Рейсинг Пойнт» 2020 года практически полностью повторяет образец «Мерседеса» минувшего сезона.
В сезоне-2019 «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов, а «Рейсинг Пойнт» стал седьмым.
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