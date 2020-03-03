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Вольф: DAS — лишь одна из новинок в нашей машине

Вольф: DAS — лишь одна из новинок в нашей машине
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что использование системы DAS не даст команде огромного прироста в производительности. По словам Вольфа, решающее значение будет у скорости болида в целом.

«Мы пока не хотим раскрывать подробности нашей новой системы. Но если кто-то считает, что мы получим преимущество в две секунды на круге благодаря DAS, то они ошибаются. Это лишь одна из новинок в машине. Решающее значение будет за скоростью болида W11 в целом», — приводит слова Тото Вольфа Bild.

Напомним, на тестах «Мерседес» представил систему, позволяющую регулировать схождение передних колёс с помощью рулевого колеса. ФИА признала данное решение легальным, однако в 2021 году в регламенте будет прописан запрет на использование подобных решений.

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