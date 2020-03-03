AMuS: «Феррари» проигрывает 0,6 секунды, «Альфа Таури» — седьмая по темпу

Эксперты немецкого издания Auto Motor und Sport оценили расклад сил в пелотоне после завершения предсезонных тестов Формулы-1. По мнению издания, лидерами являются действующие чемпионы из «Мерседес», на 0,3 секунды на круге опережающие ближайших преследователей из «Ред Булл».
«Феррари» заняла в этом рейтинге третью строчку, уступив «Ред Булл» 0,1 секунды. Четвёртое место осталось за «Рейсинг Пойнт».
Команда Даниила Квята «Альфа Таури» по мнению AMuS расположена на седьмой строчке, уступая «Макларену» и «Рено».
Расклад сил в пелотоне после зимних тестов по версии Auto Motor und Sport:
1. «Мерседес»
2. «Ред Булл» +0,3
3. «Феррари» +0,6
4. «Рейсинг Пойнт» +0,8
5. «Макларен» +1,1
6. «Рено» +1,2
7. «Альфа Таури» +1,4
8. «Хаас» +1,5
9. «Альфа Ромео» +1,6
10. «Уильямс» +1,7.
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