Феттель предсказал резкое падение скорости машин в 2021-м

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель рассказал об ожиданиях от нового регламента Формулы-1, который вступит в силу в сезоне-2021. По его мнению, автомобили, построенные по новым правилам, станут значительно медленнее нынешних машин.
«Мы уже испытали машины этого года. Я слышал, что в следующем году они станут гораздо медленнее. Это не очень хорошо, но всё будет в порядке, если за счёт замедления автомобилей гонки станут проходить интереснее. А вот если гонки не станут лучше, тогда, конечно, это плохо», — приводит слова Феттеля GP Today.
Немец порадовался, что нынешние машины достаточно быстры, но всё-таки слишком тяжелы.
«Да, сейчас у нас быстрые машины, но они всё-таки слишком тяжёлые. Хотя они генерируют большую прижимную силу, и потому мы в состоянии ездить быстро», — добавил он.
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