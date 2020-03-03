Феттель предсказал резкое падение скорости машин в 2021-м

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель рассказал об ожиданиях от нового регламента Формулы-1, который вступит в силу в сезоне-2021. По его мнению, автомобили, построенные по новым правилам, станут значительно медленнее нынешних машин.

«Мы уже испытали машины этого года. Я слышал, что в следующем году они станут гораздо медленнее. Это не очень хорошо, но всё будет в порядке, если за счёт замедления автомобилей гонки станут проходить интереснее. А вот если гонки не станут лучше, тогда, конечно, это плохо», — приводит слова Феттеля GP Today.

Немец порадовался, что нынешние машины достаточно быстры, но всё-таки слишком тяжелы.

«Да, сейчас у нас быстрые машины, но они всё-таки слишком тяжёлые. Хотя они генерируют большую прижимную силу, и потому мы в состоянии ездить быстро», — добавил он.