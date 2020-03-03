Боттас показал новую раскраску шлема на сезон-2020

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас показал оформление шлема, с которым будет выступать в сезоне Формулы-1 2020 года. Видео появилось в «Твиттере».
«Это заняло невероятно много времени, но теперь наконец настало время посмотреть новый дизайн шлема Валттери Боттаса на сезон-2020. Ожидание того стоило», — отмечается в сообщении «Мерседеса».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «твиттере» команды.
Боттас выступает за «Мерседес» с 2017 года — на его счету три сезона в составе немецкой команды. Во всех трёх случаях сильнейшим в личном зачёте становился напарник финна Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион Формулы-1. В 2019 году Боттас впервые в карьере занял второе место в личном зачёте.
Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.
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