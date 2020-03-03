Итальянские СМИ заподозрили утечку информации из «Феррари» в ФИА

В итальянской прессе прокомментировали решение ФИА об урегулировании вопроса о конструкции двигателя «Феррари» образца 2019 года. Напомним, стороны пришли к соглашению, детали которого не были раскрыты.

По словам журналиста Джорджо Теруцци, «Феррари» допустила утечку «конфиденциальной технической информации». Он намекнул, что за этим может стоять руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.

«Известно, что Тото Вольф стал врагом «Феррари», после того как право вето, имевшееся у каждого из боссов команд, отошло к Liberty. У Вольфа есть характер и амбиции получить желаемое. Заявление ФИА, конечно, выглядит неоднозначно, но необходимо не допустить развития конфликта», — приводит слова журналиста GrandPX.news.

«Во всей этой истории ФИА действовала так, как будто бы у неё в «Феррари» был осведомитель», — сказал другой журналист Лео Туррини, хорошо осведомлённый о состоянии дел в «Феррари».