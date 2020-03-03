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AMuS: ФИА простила «Феррари» нарушение топливного регламента

AMuS: ФИА простила «Феррари» нарушение топливного регламента
Авто / Формула-1 0

Журналист немецкого издания Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт прокомментировал решение ФИА об урегулировании вопроса о конструкции двигателя «Феррари» образца 2019 года. Напомним, стороны пришли к соглашению, детали которого не были раскрыты.

По словам журналиста, если бы ФИА не нашла нарушений в конструкции мотора «Феррари», то выпустила бы соответствующее сообщение. Его отсутствие позволяет сделать вывод о нарушении регламента.

«В ходе изучения мотора подозрения, что «Феррари» манипулировала измерениями расхода топлива и сжигала горючее с мгновенной скоростью более 100 кг/час, подтвердились. Эта уловка не только обеспечивала прирост мощности, но и повышала надёжность благодаря более эффективному охлаждению цилиндров», – написал Шмидт.

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