«Феррари» отменила тесты 18-дюймовых дождевых шин из-за коронавируса
Команда Формулы-1 «Феррари» отменила предстоящие тесты 18-дюймовых шин на автодроме во Фьорано, запланированные на 5 марта, из-за эпидемии коронавируса.
«В соответствии с политикой компании, принятой как „Феррари“, так и „Пирелли“, в связи со всемирной вспышкой коронавируса тесты дождевых 18-дюймовых шин „Пирелли“, запланированные на 5 марта во Фьорано, были отменены. Тесты будут повторно назначены во Фьорано в ближайшее возможное время», — гласит заявление пресс-службы «Феррари».
Формула-1 перейдёт на использование 18-дюймовых шин с 2021 года. В Формуле-2 новая резина будет внедрена уже в предстоящем сезоне.
Напомним, с 2021 года в Формуле-1 будет внедрён новый технический и финансовый регламент.
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