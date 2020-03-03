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«Феррари» отменила тесты 18-дюймовых дождевых шин из-за коронавируса

«Феррари» отменила тесты 18-дюймовых дождевых шин из-за коронавируса
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Феррари» отменила предстоящие тесты 18-дюймовых шин на автодроме во Фьорано, запланированные на 5 марта, из-за эпидемии коронавируса.

«В соответствии с политикой компании, принятой как „Феррари“, так и „Пирелли“, в связи со всемирной вспышкой коронавируса тесты дождевых 18-дюймовых шин „Пирелли“, запланированные на 5 марта во Фьорано, были отменены. Тесты будут повторно назначены во Фьорано в ближайшее возможное время», — гласит заявление пресс-службы «Феррари».

Формула-1 перейдёт на использование 18-дюймовых шин с 2021 года. В Формуле-2 новая резина будет внедрена уже в предстоящем сезоне.

Напомним, с 2021 года в Формуле-1 будет внедрён новый технический и финансовый регламент.

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