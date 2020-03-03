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Хорнер считает, что команды средней группы станут ближе к лидерам в 2020 году

Хорнер считает, что команды средней группы станут ближе к лидерам в 2020 году
Авто / Формула-1 0

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о раскладе сил в предстоящем сезоне между командами-лидерами и командами средней группы. По мнению Хорнера, разрыв между этими командами в новом сезоне должен сократиться.

«Думаю, что разрыв между лидерами и командами средней группы действительно сократился. Это условие неизменных правил, в итоге проекты идут одним путём и в какой-то момент команды становятся ближе друг к другу. Неизбежно, что пелотон станет ближе друг к другу, что здорово для Формулы-1. Но для нас главное — сократить отставание от „Мерседеса“. Это главная наша цель, поскольку они являются абсолютным ориентиром», — приводит слова Кристиана Хорнера RaceFans.

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