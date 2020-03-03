Хорнер признал, что от Ферстаппена зависит будущее «Ред Булл» в Формуле-1

В канун сезона-2019 глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал, что будущее команды в Формуле-1 зависит от Макса Ферстаппена. Функционер отмечал, что в случае провальных результатов, нидерландец может покинуть коллектив, в свою очередь, это могло бы привести к уходу австрийской конюшни из серии.

«Реальность такова, что „Ред Булл“ — это прежде всего всемирно известный производитель энергетических напитков. Формула-1 — платформа, которая рекламирует их. Если партнёрство с „Хондой“ не сработает, если мы потеряем Макса Ферстаппена, то у компании могут возникнуть вопросы относительно долгосрочности пребывания в Формуле-1», — заявил функционер во втором сезоне сериала Drive to Survive.

Команда «Ред Булл» выступает в Формуле-1 с 2005 года. За 15 сезонов коллектив четырежды завоёвывал Кубок конструкторов, а Себастьян Феттель в составе команды четырежды становился чемпионом мира.