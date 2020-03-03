Феттель: конечно, из «Феррари» можно уйти. Даже Шумахер это делал
Четырёхкратный чемпион мира пилот «Феррари» Себастьян Феттель намекнул, что может покинуть итальянскую команду, но при этом продолжить выступления в Формуле-1.
«Нет никаких признаков или причин, по которым я не мог бы продолжить карьеру. Зимой у меня было время подумать над карьерой, и я понял, что определённо буду выступать, пока получаю от этого удовольствие.
Возможно ли покинуть «Феррари»? Конечно, этому есть достаточно примеров, в том числе и немецких пилотов. Даже Михаэль Шумахер это делал", — приводит слова Феттеля Sport Bild.
Контракт Себастьяна Феттеля с итальянской командой истекает в конце 2020 года. В минувшем сезоне ходило множество слухов о том, что Себастьян может вообще уйти из спорта.
Читайте также
- 3 марта 2020
-
22:51
-
21:35
-
20:41
-
19:59
-
19:00
-
18:18
-
16:03
-
14:34
-
14:01
-
13:16
-
12:08
-
11:11
-
10:01
-
09:05
-
00:56
-
00:00
- 2 марта 2020
-
22:45
-
21:45
-
20:40
-
19:34
-
18:43
-
17:50
-
16:00
-
15:13
-
14:02
-
13:14
-
12:20
-
11:17
-
10:01
-
09:00
-
00:52
- 1 марта 2020
-
23:22
-
23:00
-
22:52
-
20:50
Партнерский контент