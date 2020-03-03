Феттель: конечно, из «Феррари» можно уйти. Даже Шумахер это делал

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Феррари» Себастьян Феттель намекнул, что может покинуть итальянскую команду, но при этом продолжить выступления в Формуле-1.

«Нет никаких признаков или причин, по которым я не мог бы продолжить карьеру. Зимой у меня было время подумать над карьерой, и я понял, что определённо буду выступать, пока получаю от этого удовольствие.

Возможно ли покинуть «Феррари»? Конечно, этому есть достаточно примеров, в том числе и немецких пилотов. Даже Михаэль Шумахер это делал", — приводит слова Феттеля Sport Bild.

Контракт Себастьяна Феттеля с итальянской командой истекает в конце 2020 года. В минувшем сезоне ходило множество слухов о том, что Себастьян может вообще уйти из спорта.