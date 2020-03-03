«Мерседес» призвал команды Ф-1 потребовать от ФИА раскрыть детали о сделке с «Феррари»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф не удовлетворён итогами расследования, проводимого ФИА в отношении силовых установок «Феррари» образца 2019 года. В конце минувшего месяца в ФИА опубликовали вердикт по этому делу. В федерации уклонились от конкретных формулировок, отметив, что с «Феррари» было достигнуто соглашение. При этом не указывалось, обходили или нет в «Скудерии» технический регламент на протяжении 2019 года.

Такой документ ФИА вызвал недовольство в командах, которое постепенно выражается всё более открыто. Так, глава «Мерседеса» Тото Вольф разослал письма всем командам Формулы-1, кроме непосредственно «Феррари» и клиентов «Скудерии».

Функционер предлагает подписать документ и требует раскрыть все детали сделки между ФИА и «Феррари», сообщает F1-insider. Пока не известно, удалось ли Вольфу склонить кого-либо на свою сторону. Как бы то ни было, ожидается, что в ближайшие недели давление на ФИА по этому вопросу будет лишь расти.