Россиянин Шварцман рассказал, что изменилось после перехода Формулы-2 на 18-дюймовые шины

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий в Формуле-2, рассказал, как изменились ощущения от машины после перехода чемпионата на 18-дюймовые колёса. Вчера, 3 марта, Шварцман, выступающий за команду Prema, показал седьмой результат в третий, последний день предсезонных тестов, которые прошли в Бахрейне.

«Позади три напряжённых дня. В целом, считаю, мы выглядели хорошо. Я многому научился, но мне ещё многое предстоит узнать.

Я комфортно чувствовал себя за рулём и освоился с настройками. Новые шины не такие, как прежние, и в некоторых аспектах с ними труднее — когда, например, хочешь атаковать в поворотах. У них другие пределы возможного.

На то, чтобы понять, что вот-вот возникнет избыточная поворачиваемость, теперь есть меньше времени. Кроме того, управлять стало физически тяжелее», — приводит слова гонщика пресс-служба команды.