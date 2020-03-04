Леклер прокомментировал слова Ферстаппена о «не боге» Хэмилтоне

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер отреагировал на высказывание Макса Ферстаппена о Льюисе Хэмилтоне. Ранее голландец заявил, что Хэмилтон — хороший гонщик, но не бог, а тот посчитал такие слова признаком слабости.

«Макс прав. Непобедимых нет. И даже Льюис не из их числа, хоть он и великий чемпион», — приводит слова Леклера GrandPX.news.

Монегаска спросили, есть ли что-то, в чём он может позавидовать Льюису.

«У него гораздо больше опыта. Он выступает в Формуле-1 с 2007 года, а я пришёл только в 2018-м.

Хэмилтон — более совершенный гонщик, чем я. Я должен лучше научиться контролировать состояние шин в гонке. Льюис феноменально это делает», — ответил он.

Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.