Леклер прокомментировал слова Ферстаппена о «не боге» Хэмилтоне
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер отреагировал на высказывание Макса Ферстаппена о Льюисе Хэмилтоне. Ранее голландец заявил, что Хэмилтон — хороший гонщик, но не бог, а тот посчитал такие слова признаком слабости.
«Макс прав. Непобедимых нет. И даже Льюис не из их числа, хоть он и великий чемпион», — приводит слова Леклера GrandPX.news.
Монегаска спросили, есть ли что-то, в чём он может позавидовать Льюису.
«У него гораздо больше опыта. Он выступает в Формуле-1 с 2007 года, а я пришёл только в 2018-м.
Хэмилтон — более совершенный гонщик, чем я. Я должен лучше научиться контролировать состояние шин в гонке. Льюис феноменально это делает», — ответил он.
Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.
Леклер признался, что пропустит Феттеля в случае приказа от «Феррари»
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