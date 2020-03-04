Кубица связал свой уход из Формулы-1 с плохой формой «Уильямса»

Польский гонщик Роберт Кубица предположил, что остался бы в пелотоне Формулы-1 в сезоне-2020, если бы машина «Уильямса» позволяла лучше выступать.
В 2019 году Кубица вернулся в Формулу-1, подписав контракт с «Уильямсом», после многолетнего перерыва, вызванного тяжёлыми травмами руки, полученными в аварии на ралли в феврале 2011 года. Поляк заработал единственное очко для «Уильямса» в сезоне-2019, заняв 10-е место в дождевой гонке в Германии, но в квалификациях всухую проиграл молодому напарнику Джорджу Расселлу — 0-21. В 2020 году Кубица будет резервным гонщиком «Альфа Ромео», а также проведёт сезон в DTM.
«Возможно, если бы у нас была машина получше в прошлом сезоне, я бы сейчас не сидел тут, а готовился к Гран-при Австралии. В «Уильямсе» были люди, которые знали, что надо делать. Но были и сотрудники, которые могли бы работать и получше», — цитирует Кубицу GrandPX.news.
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