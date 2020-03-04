Семь команд Формулы-1 угрожают подать в суд по поводу тайной сделки ФИА и «Феррари»

Команды Формулы-1, которые не используют двигатели «Феррари», выступили с совместным заявлением по поводу сделки ФИА и «Феррари».
Напомним, ФИА провела расследование в отношении силовых установок «Феррари» образца 2019 года. В конце минувшего месяца в ФИА опубликовали вердикт по этому делу. В федерации уклонились от конкретных формулировок, отметив, что с «Феррари» было достигнуто соглашение. При этом не указывалось, обходили или нет в «Скудерии» технический регламент на протяжении 2019 года.
«Мы, нижеподписавшиеся команды, удивлены и шокированы заявлением ФИА от 28 февраля, где речь идёт об итогах расследования мотора «Феррари». Международный спортивный регулятор обязан действовать в соответствии с высочайшими стандартами управления, целостности и прозрачности. После месяцев расследований, которые ФИА провела только после запросов от других команд, мы решительно возражаем против конфиденциального соглашения ФИА и «Феррари».
Мы публично заявляем о нашем общем обязательстве добиваться раскрытия информации по этому вопросу, чтобы гарантировать, что в нашем спорте ко всем относятся одинаково. Мы делаем это в интересах болельщиков, участников и владельцев чемпионата.
Кроме того мы оставляем за собой право искать защиты в компетентном суде», — сказано в совместном заявлении команд «Макларен», «Мерседес», «Рейсинг Пойнт», «Ред Булл», «Рено», «Альфа Таури» и «Уильямс».
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