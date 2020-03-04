Магнуссен заявил, что его не беспокоит возможный уход «Хааса» из Формулы-1

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал, что владелец команды Джин Хаас, по его мнению, вполне может свернуть программу участия в Формуле-1, если не будет прогресса в результатах. Ранее Хаас не исключил, что сезон-2020 станет для команды последним в Формуле-1, но добавил, что пока ещё ничего не решено.

В сезоне-2019 «Хаас» занял девятое, предпоследнее место в Кубке конструкторов.

«Джин определённо устал быть вторым с конца. Не знаю, как это повлияет на его планы на будущее, но его не будет интересовать Формула-1, если команда будет последней или предпоследней. Мне даже не надо его об этом спрашивать, я и так это знаю.

Но я и не готовлюсь к этому. Не думаю, что мы опять станем девятыми. То был единичный случай», — цитирует Магнуссена BT.