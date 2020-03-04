Команда Шварцмана из-за коронавируса чуть не осталась без механиков на тестах Формулы-2

Светлана Стрельникова, менеджер российского гонщика Формулы-2 Артёма Маркелова, рассказала, как эпидемия коронавируса повлияла на проведение тестов Формулы-2.
«Самолёт с итальянцами держали до четырёх утра, проверяли всех. В итоге – пустили.
Кристиан Лундгард не приехал на тесты, он остался на карантине в Тенерифе. „АРТ“ и „Рено“ выпустили пресс-релиз, что датский пилот не сможет принять участие в тестах, но, слава богу, здоров. На освободившееся место пригласили Сергея Сироткина – и у него появился шанс поработать с новой версией машины Формулы-2!
В команде „Према“ чуть было не лишились всех своих механиков – их держали 24 часа, но всё же в страну пустили.
Но не все итальянцы приехали. К примеру, Stilo Helmets. Много лет Артём использует шлемы этой марки. Компания присылает своих представителей на все этапы Формулы-2. Но сейчас они расположены в жёлтой зоне коронавируса – и их босс принял решение отменить все командировки. Так остались без дополнительных визоров.
А в паддоке только и говорят о коронавирусе: о своих приключениях, кто как добрался, кого и где досматривали.
Многие считают, что гонка в Бахрейне не состоится. Кто-то из-за закрытого авиасообщения между Дубаем и Бахрейном добирался до Саудовской Аравии, а потом по мосту на остров», — написала Стрельникова в своей колонке на F1News.
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