Ферстаппен проехал первые круги по «Зандворту»

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен проехал первый круг по трассе «Зандворт», на которой в 2020 году пройдёт первый за 35 лет Гран-при Нидерландов.



Видеозапись с камеры, установленной на болиде Ферстаппена, была опубликована в социальных сетях австрийской команды.



Напомним, на новой трассе есть два бэнкинга, а из-за 18-градусного уклона, выводящего гонщиков на стартовую прямую, «Пирелли» придётся выбирать необычно высокое давление шин для Гран-при Нидерландов. Бэнкинг необходим для того, чтобы пилоты имели возможность раньше активировать DRS для атак на стартовой прямой.

Посмотреть видео можно в «твиттере» команды «Ред Булл».

Гран-при Нидерландов состоится 3 мая 2020 года. В последний раз на трассе «Зандворт» Гран-при Формулы-1 проводился в 1985 году.