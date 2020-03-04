Алонсо — о выступлении в «Инди-500» за «Макларен»: я обязан команде и болельщикам

Испанский гонщик Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от легендарной гонки «500 миль Индианаполиса», которую он в 2020 году проведёт в составе «Макларена».



«В прошлом году мы были не в лучшем положении в сравнении с другими, поскольку команда выставила на гонку только одну машину. В итоге нам помешали технические проблемы, из-за которых первые тесты прошли впустую. Теперь же у нас будет три машины, и если у одной не задастся день, то две другие всё равно соберут много данных. Это отлично. Кроме того, команду сложно отнести к новичкам, их опыт и знания отлично сочетаются с тем, что в этот проект может привнести «Макларен».



Мне было сложно выбрать между «Андретти» и «Маклареном». «Андретти» выглядит конкурентоспособнее, но я больше верю именно в «Макларен». Я обязан команде и болельщикам после прошлого года — они верили в нас, а мы даже не вышли на старт», — приводит слова Фернандо Алонсо PlanetF1.