Хэмилтон: если Формула-1 станет Формулой-Е1, чемпионат ждёт светлое будущее
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о развитии технологий в Формуле-1.
«В следующем сезоне у нас будут совершенно другие машины. Когда я побывал на базе, я увидел новые двигатели, над которыми сейчас работают инженеры, и они меньше по размеру, чем нынешние. Восьмицилиндровые двигатели остались в прошлом, а потребление топлива стало меньше на одну треть. Очень интересно, каким путём наш спорт пойдёт дальше. Формула-1 — прекрасный полигон для тестов новых технологий.
Думаю, что разработки „Мерседеса“ внесли большой вклад в то, что сейчас используют на дорожных автомобилях и в Формуле-Е. Если в какой-то момент Формула-1 станет Формулой-Е1, чемпионат ждёт светлое будущее», — приводит слова Хэмилтона The Race.
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