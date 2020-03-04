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Хэмилтон: если Формула-1 станет Формулой-Е1, чемпионат ждёт светлое будущее

Хэмилтон: если Формула-1 станет Формулой-Е1, чемпионат ждёт светлое будущее
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о развитии технологий в Формуле-1.

«В следующем сезоне у нас будут совершенно другие машины. Когда я побывал на базе, я увидел новые двигатели, над которыми сейчас работают инженеры, и они меньше по размеру, чем нынешние. Восьмицилиндровые двигатели остались в прошлом, а потребление топлива стало меньше на одну треть. Очень интересно, каким путём наш спорт пойдёт дальше. Формула-1 — прекрасный полигон для тестов новых технологий.

Думаю, что разработки „Мерседеса“ внесли большой вклад в то, что сейчас используют на дорожных автомобилях и в Формуле-Е. Если в какой-то момент Формула-1 станет Формулой-Е1, чемпионат ждёт светлое будущее», — приводит слова Хэмилтона The Race.

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