Стролл: мы для «Астон Мартин» значим гораздо больше, чем деньги

Владелец «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл объяснил причины, по которым «Астон Мартин» возвращается в Формулу-1 в качестве заводской команды.



«Мы значим для „Астон Мартин“ гораздо больше, чем деньги. У меня есть богатый опыт создания мировых брендов в сфере роскоши, так что я буду отвечать за развитие стратегии, как исполнительный президент. Стратегия заключается в том, что в 2021 году „Астон Мартин“ возвращается в Формулу-1 в качестве заводского коллектива.



Выступая под своим брендом в чемпионате мы охватим аудиторию в 2 миллиарда человек и будем проводить мероприятия в 22 странах мира. Это поможет „Астон Мартин“ стать выдающимся брендом. Собственная команда даст нам возможность напрямую работать с клиентами, показывать им новые модели и знакомить их с нашим гоночным миром», — цитирует Лоуренса Стролла F1i.