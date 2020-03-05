Марко: надо было сказать Хорнеру затребовать у «Феррари» $ 24 млн через суд

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал сделку ФИА и «Феррари» отноительно мотора сезона-2019.
«Разница между вторым и третьим местами в Кубке конструкторов составляет десятки миллионов долларов. Дело не только в распределении призовых, но и в спонсорских контрактах. Если «Феррари» действительно обманывала, 10 или 20 млн долларов — это слишком мало, чтобы оценить ущерб.
Поведение ФИА — настоящий скандал. Надо было нам проинструктировать Кристиана Хорнера затребовать у «Феррари» $ 24 млн через суд», — приводит слова Марко GrandPX.news.
Напомним, ФИА провела расследование в отношении силовых установок «Феррари» образца 2019 года. В конце минувшего месяца в ФИА опубликовали вердикт по этому делу. В федерации уклонились от конкретных формулировок, отметив, что с «Феррари» было достигнуто соглашение. При этом не указывалось, обходили или нет в «Скудерии» технический регламент на протяжении 2019 года. После этого команды Формулы-1, которые не используют двигатели «Феррари», выступили с совместным заявлением по поводу сделки, потребовав от ФИА раскрыть итоги расследования.
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