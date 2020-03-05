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Вольф раскритиковал действия ФИА, которая пошла на сделку с «Феррари»

Вольф раскритиковал действия ФИА, которая пошла на сделку с «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал сделку ФИА и «Феррари» в отношении мотора сезона-2019.

«Всё это одна большая путаница. «Феррари» поступила нехорошо, но ещё хуже то, как в этой ситуации повела себя ФИА», — приводит слова Вольфа Spiegel.

Напомним, ФИА провела расследование в отношении силовых установок «Феррари» образца 2019 года. В конце минувшего месяца в ФИА опубликовали вердикт по этому делу. В федерации уклонились от конкретных формулировок, отметив, что с «Феррари» было достигнуто соглашение. При этом не указывалось, обходили или нет в «Скудерии» технический регламент на протяжении 2019 года. После этого команды Формулы-1, которые не используют двигатели «Феррари», выступили с совместным заявлением по поводу сделки, потребовав от ФИА обнародовать итоги расследования.

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