Окон рассказал, чему научил его Хэмилтон

Гонщик «Рено» Эстебан Окон рассказал, чему научился у Льюиса Хэмилтона, шестикратного чемпиона Формулы-1. Напомним, сезон-2019 Окон провёл в статусе резервного гонщика «Мерседеса», за который выступает Хэмилтон.

«Мы хорошо общались с Льюисом, который давал мне хорошие советы — не только в спортивном плане, но и в том, что касается менеджмента. Он говорил хорошие слова, указывал направления, в которых нужно работать. Он был хорошим учителем.

То, как он использует время, впечатляет. Как работает с инженерами, как вообще живёт. Он очень занятой человек, но когда чем-то занят, то отдаётся делу на сто процентов, забывая обо всём остальном. Он аккуратно ко всему подходит, а как заканчивает дело, не теряет времени и сразу переключается на следующее», — цитирует Окона Grand Prix 247.