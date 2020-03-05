Окон рассказал, чему научил его Хэмилтон

Гонщик «Рено» Эстебан Окон рассказал, чему научился у Льюиса Хэмилтона, шестикратного чемпиона Формулы-1. Напомним, сезон-2019 Окон провёл в статусе резервного гонщика «Мерседеса», за который выступает Хэмилтон.
«Мы хорошо общались с Льюисом, который давал мне хорошие советы — не только в спортивном плане, но и в том, что касается менеджмента. Он говорил хорошие слова, указывал направления, в которых нужно работать. Он был хорошим учителем.
То, как он использует время, впечатляет. Как работает с инженерами, как вообще живёт. Он очень занятой человек, но когда чем-то занят, то отдаётся делу на сто процентов, забывая обо всём остальном. Он аккуратно ко всему подходит, а как заканчивает дело, не теряет времени и сразу переключается на следующее», — цитирует Окона Grand Prix 247.
- 5 марта 2020
-
14:40
-
14:10
-
13:12
-
12:16
-
11:02
-
10:28
-
09:02
-
00:59
- 4 марта 2020
-
23:54
-
22:53
-
21:56
-
20:45
-
19:59
-
18:51
-
17:43
-
16:05
-
15:01
-
14:16
-
13:57
-
13:16
-
12:20
-
11:10
-
10:07
-
09:14
- 3 марта 2020
-
23:45
-
22:51
-
21:35
-
20:41
-
19:59
-
19:00
-
18:18
-
16:03
-
14:34
-
14:01
-
13:16