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Квят признался, что хочет стать напарником Ферстаппена

Квят признался, что хочет стать напарником Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», признал, что ему было бы интересно попробовать свои силы в одной команде с Максом Ферстаппеном, выступающим за «Ред Булл».

Напомним, Квят уже выступал за «Ред Булл» с Гран-при Австралии 2015 года по Гран-при России 2016 года, после чего его заменили как раз на Ферстаппена, который с первой же попытки выиграл гонку в составе команды из Милтон-Кинса.

«Было бы здорово стать напарником Макса. Да, его поддерживает «Ред Булл», он очень силён в психологическом смысле. Но именно поэтому стать его напарником было бы интересно», — приводит слова Квята голландское издание Racing News 365.

В сезоне-2020 напарником россиянина по «Альфа Таури» будет француз Пьер Гасли.

Квят и Гасли сделали разный выбор шин на Гран-при Австралии
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