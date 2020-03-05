Квят признался, что хочет стать напарником Ферстаппена
Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», признал, что ему было бы интересно попробовать свои силы в одной команде с Максом Ферстаппеном, выступающим за «Ред Булл».
Напомним, Квят уже выступал за «Ред Булл» с Гран-при Австралии 2015 года по Гран-при России 2016 года, после чего его заменили как раз на Ферстаппена, который с первой же попытки выиграл гонку в составе команды из Милтон-Кинса.
«Было бы здорово стать напарником Макса. Да, его поддерживает «Ред Булл», он очень силён в психологическом смысле. Но именно поэтому стать его напарником было бы интересно», — приводит слова Квята голландское издание Racing News 365.
В сезоне-2020 напарником россиянина по «Альфа Таури» будет француз Пьер Гасли.
Квят и Гасли сделали разный выбор шин на Гран-при Австралии
Читайте также
- 5 марта 2020
-
14:40
-
14:10
-
13:12
-
12:16
-
11:02
-
10:28
-
09:02
-
00:59
- 4 марта 2020
-
23:54
-
22:53
-
21:56
-
20:45
-
19:59
-
18:51
-
17:43
-
16:05
-
15:01
-
14:16
-
13:57
-
13:16
-
12:20
-
11:10
-
10:07
-
09:14
- 3 марта 2020
-
23:45
-
22:51
-
21:35
-
20:41
-
19:59
-
19:00
-
18:18
-
16:03
-
14:34
-
14:01
-
13:16
Партнерский контент