Ферстаппен прокомментировал тайную сделку ФИА и «Феррари»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал сделку ФИА и «Феррари» в отношении мотора сезона-2019. Голландца спросили, что он думает по поводу тайного соглашения федерации с итальянской командой.

«Об этом лучше спросить команду. Но мне кажется, что правила обязаны быть едиными для всех», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Ферстаппен обвинял «Феррари» в жульничестве в ходе сезона-2019, когда итальянской команде удалось добиться резкого прогресса во второй половине сезона.

Напомним, ФИА провела расследование в отношении силовых установок «Феррари» образца 2019 года. В конце минувшего месяца в ФИА опубликовали вердикт по этому делу. В федерации уклонились от конкретных формулировок, отметив, что с «Феррари» было достигнуто соглашение. При этом не указывалось, обходили или нет в «Скудерии» технический регламент на протяжении 2019 года. После этого команды Формулы-1, которые не используют двигатели «Феррари», выступили с совместным заявлением по поводу сделки, потребовав от ФИА обнародовать итоги расследования.

Вольф раскритиковал действия ФИА, которая пошла на сделку с «Феррари»