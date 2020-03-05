ФИА отреагировала на угрозы семи команд Ф-1 по поводу сделки с «Феррари»

ФИА выступила с официальным заявлением на тему соглашения с «Феррари» в отношении конструкции мотора сезона-2019. Вчера, 4 марта, семь команд Формулы-1, не использующих двигатели «Феррари», пригрозили подать в суд, обвинив стороны в сговоре.
«ФИА провела подробный технический анализ мотора «Феррари», как и в отношении всех остальных участников. Обширные и тщательные исследования в ходе сезона-2019 возбудили подозрения, что мотор «Феррари» может рассматриваться как не соответствующий регламенту. «Феррари» жёстко противостояла подозрениям и подчёркивала, что мотор полностью соответствует регламенту. ФИА не была полностью удовлетворена этим, но решила, что дальнейшие действия не обязательно должны возыметь последствия ввиду сложности дела и невозможности предоставить неопровержимые доказательства нарушения регламента.
Чтобы избежать негативных последствий от длительных судебных разбирательств, особенно в свете неопределённости исхода таких процессов, действуя в интересах чемпионата и его владельцев, ФИА в соответствии со статьёй 4 Дисциплинарного кодекса решила заключить эффективное и убедительное соглашение с «Феррари», чтобы прекратить разбирательство.
Такой вид соглашения — законный инструмент, который считается важным компонентом любой судебной системы и применяется многими государственными органами и другими спортивными федерациями в ходе разрешения споров.
Конфиденциальность условий соглашения предусмотрена статьёй 4 Дисциплинарного кодекса.
ФИА предпримет все необходимые меры, чтобы защитить спорт и его репутацию, в качестве регулятора Формулы-1», — сказано в заявлении ФИА.
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