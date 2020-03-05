Риккардо: я слишком долго в Формуле-1, чтобы надеяться на третье место в Мельбурне

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо не считает, что быстрое время на круге, продемонстрированное им на официальных предсезонных тестах, отражает реальную силу его машины. По словам австралийца, он не надеется занять третье место на этапе в Мельбурне.

«Мы определённо не так быстры, как „Мерседес“. Но должен признать, что был бы разочарован, если бы мне не удалось проехать на „софте“ не так быстро. У меня получился хороший круг, и это был большой позитив.

Как бы то ни было, я слишком долго в Формуле-1, чтобы надеяться на третье место в Мельбурне. Но у нашего болида есть темп. Возможно, я смогу быть быстрее ещё на пару десятых, но мы не будем так быстры, как «Мерседес», — приводит слова Риккардо GrandPX.news.

Сводная таблица шести дней тестов показала, что Риккардо удалось установить третий результат на круге.