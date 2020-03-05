В «Уильямсе» не собираются идти по пути «Рейсинг Пойнт» и копировать болид «Мерседеса»

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс исключила вариант, при котором ведомая ей команда воспользуется стратегией «Рейсинг Пойнт» и будет пытаться повторить конструкцию болида «Мерседеса».

«Я не буду критиковать другие команды за выбранный ими путь, пока этот путь не нарушает регламента. Это решение „Рейсинг Пойнт“. Мы же гордимся тем фактом, что у нас независимая команда, мы самостоятельно конструируем болид. Мы не будем брать на вооружение стратегию „Рейсинг Пойнт“. На данный момент мы не планируем ничего менять.

Если у «Рейсинг Пойнт» получится и всё сработает за один год до смены регламента, то для них это будет здорово. Но эта стратегия не будет работать у нас, потому мы идём своим путём", — приводит слова Уильямс Crash.

Напомним, в ходе тестов от внимания экспертов и зрителей не ушёл тот факт, что машина «Рейсинг Пойнт» практически полностью повторила болид «Мерседеса» 2019 года. Это вызвало возмущение у ряда команд.