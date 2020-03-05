Риккардо: в 2014-м думал, что к 2020 году завоюю титул или три
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо признался, что ещё несколько лет назад он мечтал о том, что к 2020 году он станет многократным чемпионом мира.
«После моих выступлений в 2014 году я думал, что к 2020 году завоюю три титула или по крайней мере один. Но после я перестал удивляться, если что-то шло не так. Как бы то ни было, если сравнивать меня нынешнего с Риккардо образца 2011 года, то я горжусь тем, чего достиг. Но это ещё не всё.
Буду ли я разочарован, если завершу карьеру не в статусе чемпиона мира? Да. Но мог ли я что-либо изменить в этом отношении за годы карьеры? Нет. Как бы то ни было, я ещё выступаю, так что всё в порядке», — приводит слова Риккардо Crash.
Нынешний сезон станет для австралийского пилота вторым в составе «Рено».
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