Из-за коронавируса тесты DTM пройдут в закрытом режиме
Распространяющийся по планете новый тип коронавируса продолжает вносить коррективы в расписание множества спортивных мероприятий. В минувшем месяце в DTM приняли решение перенести предсезонные тесты из Италии в Германию. Так как именно Апеннинский полуостров стал эпицентром вспышки вируса в Европе.
Но после того, как заболевание стало шириться по всему континенту, руководство немецкой тарссы «Хоккенхаймринг» приняло решение провести официальные предсезонные тесты в закрытом режиме, сообщает пресс-служба DTM на странице серии в «Твиттере».
В заявлении указывается, что в DTM заботятся о безопасности и отмечают, что решение было необходимым.
Тестовые заезды в кузовной серии пройдут с 16 по 19 марта.
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