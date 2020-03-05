Из-за коронавируса тесты DTM пройдут в закрытом режиме

Распространяющийся по планете новый тип коронавируса продолжает вносить коррективы в расписание множества спортивных мероприятий. В минувшем месяце в DTM приняли решение перенести предсезонные тесты из Италии в Германию. Так как именно Апеннинский полуостров стал эпицентром вспышки вируса в Европе.

Но после того, как заболевание стало шириться по всему континенту, руководство немецкой тарссы «Хоккенхаймринг» приняло решение провести официальные предсезонные тесты в закрытом режиме, сообщает пресс-служба DTM на странице серии в «Твиттере».

В заявлении указывается, что в DTM заботятся о безопасности и отмечают, что решение было необходимым.

Тестовые заезды в кузовной серии пройдут с 16 по 19 марта.