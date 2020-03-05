Сайнс — о коронавирусе: не стоит сходить с ума

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился мыслями о ситуации с коронавирусом. Испанец соблюдает меры безопасности, но вместе с тем подчёркивает, что из-за этой темы «не стоит сходить с ума».

«Я часто общаюсь с врачами и сотрудниками команды. Все нам советуют быть осторожными. Мы делаем то, что и предписано: часто моем руки, ограничиваем контакты с людьми, избегаем рукопожатий. Но я не делаю ничего странного. Моя рабочая программа такая, как и прежде, и я всё так же путешествую.

Могу сказать, что не стоит сходить с ума. На первых этапах чемпионата также принимаются меры безопасности как для членов команды, так и для болельщиков. В целом мы зависим от решения структур здравоохранения, которые и определят, состоятся этапы или нет. Нам же остаётся только ждать», — приводит слова Сайнса Speedweek.