Сайнс — о коронавирусе: не стоит сходить с ума

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился мыслями о ситуации с коронавирусом. Испанец соблюдает меры безопасности, но вместе с тем подчёркивает, что из-за этой темы «не стоит сходить с ума».
«Я часто общаюсь с врачами и сотрудниками команды. Все нам советуют быть осторожными. Мы делаем то, что и предписано: часто моем руки, ограничиваем контакты с людьми, избегаем рукопожатий. Но я не делаю ничего странного. Моя рабочая программа такая, как и прежде, и я всё так же путешествую.
Могу сказать, что не стоит сходить с ума. На первых этапах чемпионата также принимаются меры безопасности как для членов команды, так и для болельщиков. В целом мы зависим от решения структур здравоохранения, которые и определят, состоятся этапы или нет. Нам же остаётся только ждать», — приводит слова Сайнса Speedweek.
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