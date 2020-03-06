На ралли Испании погиб мотоциклист

На многодневной гонке Ралли Испании случился трагический инцидент. Третий этап соревнований был отменён вскоре после старта. Причиной тому стала трагическая гибель 42-летнего испанского мотоциклиста Альберто Мартинеса, сообщает официальный сайт ралли-рейда. Мотогонщик врезался в машину.

Организаторы Ралли Испании отмечают, что спортсмен был известен своей харизмой и энтузиазмом и выражают соболезнования семье Мартинеса.

Отметим, что ралли «Дакар»-2020 также был отмечен гибелью мотоциклистов. 12 января, в ходе седьмого этапа на 276 км дистанции погиб 40-летний португалец Пауло Гонсалвеш. А 16 января, на одиннадцатом спецучастке, в тяжёлую аварию попал Эдвин Стравер. Нидерландец скончался 24 января.