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BBC: команды Формулы-1 написали второе письмо ФИА по поводу мотора «Феррари»

BBC: команды Формулы-1 написали второе письмо ФИА по поводу мотора «Феррари»
Авто / Формула-1 0

По информации BBC, семь команд Формулы-1, недовольные тайным соглашением ФИА и «Феррари» относительно конструкции мотора итальянской команды в сезоне-2019, написали федерации второе письмо.

Текст второго письма, в отличие от первого, не был опубликован, однако сообщается, что команды, недовольные реакцией ФИА на первое письмо, поставили следующие вопросы:

— почему ФИА поняла, что не сможет обосновать законность своих сомнений в конструкции мотора «Феррари»;
— почему соглашение было заключено конфиденциально, а не публично;
— можно ли ставить под сомнение справедливость итогового расположения команд в Кубке конструкторов в сезоне-2019;
— что можно сказать о способности ФИА следить за соблюдением технического регламента, если она не смогла решить вопрос о легальности мотора «Феррари».

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