Хорнер указал на необходимость быстрее устранять лазейки в правилах из-за DAS

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал появление системы рулевого управления под названием DAS, продемонстрированной «Мерседесом» в ходе официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Система позволяет изменять угол развала колёс непосредственно во время движения.

По словам Хорнера, инновации наподобие DAS, которую уже запретили начиная с сезона-2021, неизбежно ведут к росту расходов, и потому в Ф-1 нужно быстрее устранять лазейки в правилах.

«Есть одна проблема. Возьмём, к примеру, DAS. Это инновационная и умная система. Есть аргументы как за её использование, так и против. Можно найти аргументы в пользу обеих сторон. Но последствия будут таковы, что расходы команд, которые пожелают использовать такую технологию, неизбежно возрастут», — цитирует Хорнера RaceFans.