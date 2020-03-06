Хорнер указал на необходимость быстрее устранять лазейки в правилах из-за DAS

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал появление системы рулевого управления под названием DAS, продемонстрированной «Мерседесом» в ходе официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Система позволяет изменять угол развала колёс непосредственно во время движения.
По словам Хорнера, инновации наподобие DAS, которую уже запретили начиная с сезона-2021, неизбежно ведут к росту расходов, и потому в Ф-1 нужно быстрее устранять лазейки в правилах.
«Есть одна проблема. Возьмём, к примеру, DAS. Это инновационная и умная система. Есть аргументы как за её использование, так и против. Можно найти аргументы в пользу обеих сторон. Но последствия будут таковы, что расходы команд, которые пожелают использовать такую технологию, неизбежно возрастут», — цитирует Хорнера RaceFans.
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