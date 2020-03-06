Марко назвал политическим самоубийством тайную сделку ФИА с «Феррари»

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал сделку ФИА и «Феррари» относительно мотора сезона-2019. Специалист сравнил её с коррупционным скандалом в Международной федерации футбола (ФИФА).

«Всё это уже разрослось до тех объёмов, что были в случае с ФИФА. ФИА отличается от ФИФА только одной буквой. В любой другой ассоциации это было бы политическим самоубийством для Жана Тодта (президента федерации. — Прим. «Чемпионата»).

ФИА дискредитировала спорт, в который мы инвестируем сотни миллионов евро каждый год», — цитирует Марко издание Muncher Merkur.

Напомним, ФИА провела расследование в отношении силовых установок «Феррари» образца 2019 года. В конце минувшего месяца в ФИА опубликовали вердикт по этому делу. В федерации уклонились от конкретных формулировок, отметив, что с «Феррари» было достигнуто соглашение. При этом не указывалось, обходили или нет в «Скудерии» технический регламент на протяжении 2019 года. После этого команды Формулы-1, которые не используют двигатели «Феррари», выступили с совместным заявлением по поводу сделки, потребовав от ФИА раскрыть итоги расследования. Федерация отреагировала на это своим заявлением, но команды в ответ написали второе письмо.

ФИА отреагировала на угрозы семи команд Ф-1 по поводу сделки с «Феррари»