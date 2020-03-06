Формула-1 анонсировала новый сезон парадом гонщиков. Видео

Формула-1 опубликовала в «Твиттере» видеоролик, посвящённый началу сезона-2020. Гран-при Австралии, который по традиции открывает сезон, пройдёт с 13 по 15 марта.

Гонщики, которые примут участие в сезоне-2020, приняли участие в небольшом параде. Съёмки проходили в ходе официальных предсезонных тестов Формулы-1, которые прошли на автодроме в Барселоне в феврале.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.

Напомним, в 2019 году сильнейшим по итогам сезона стал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, одержавший 11 побед в 21 гонке. Он в шестой раз стал чемпионом мира. Второе место занял его напарник Валттери Боттас, отставший на 87 очков, а замкнул тройку Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

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