Этап Формулы-E в Риме отменён из-за коронавируса

Руководство Формулы-E приняло решение отказаться от проведения этапа чемпионата в Риме, который был запланирован на 4 апреля. Боссы серии вынуждены были пойти на такой шаг из-за распространяющегося коронавируса, охватывающего всё большее количество стран.
Этап в Риме перенесён на неопределённое время. При этом организаторы чемпионата не спешат вычёркивать из расписания этапов дату 4 апреля, сообщает The Race. Не исключено, что в этот день мероприятие состоится в Валенсии.
Кроме Рима под угрозой отмены находятся гонки в Париже и Сеуле. Напомним, ранее Формуле-Е пришлось отказаться и от этапа в Китае.
Ранее неведомая форма коронавируса впервые появилась в Китае в конце минувшего года. Заболевание расширяет свою географию едва ли не ежедневно. Италия стала эпицентром вспышки коронавируса в Европе. На сегодняшний день в мире зафиксировано более 100 тыс. заражения, более 3 тыс. человек погибли.
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