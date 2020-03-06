Экклстоун — о сделке «Феррари» с ФИА: команды должны подать в суд, речь идёт о миллионах

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал скандальную ситуацию вокруг моторов «Феррари» образца 2019 года. По его словам, команды Формулы-1 должны отреагировать на происходящее судебным иском к ФИА, что потенциально может принести им миллионные поступления.

«Команды должны судиться с ФИА. Речь идёт о миллионах, которые они заслуживают. Если в „Феррари“ были чисты и невиновны, зачем они шли на соглашение с Жаном Тодтом? На мой взгляд, это уже признание вины.

В истории нашего спорта были и другие кризисы, с которыми я должен был справляться. Своевременные меры помогали мне приходить к компромиссам и находить общее решение для команд, Формулы-1 и ФИА. Но сейчас уже слишком поздно», — приводит слова Экклстоуна F1-insider.

Напомним, ранее команды Формулы-1 выразили недовольство секретной сделкой между ФИА и «Феррари». Объяснения, предоставленные ФИА по требованию участников чемпионата, не удовлетворили протестующие коллективы. По сведениям источников, команды написали второе письмо в ФИА.