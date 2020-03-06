Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Экклстоун — о сделке «Феррари» с ФИА: команды должны подать в суд, речь идёт о миллионах

Экклстоун — о сделке «Феррари» с ФИА: команды должны подать в суд, речь идёт о миллионах
Авто / Формула-1 0

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал скандальную ситуацию вокруг моторов «Феррари» образца 2019 года. По его словам, команды Формулы-1 должны отреагировать на происходящее судебным иском к ФИА, что потенциально может принести им миллионные поступления.

«Команды должны судиться с ФИА. Речь идёт о миллионах, которые они заслуживают. Если в „Феррари“ были чисты и невиновны, зачем они шли на соглашение с Жаном Тодтом? На мой взгляд, это уже признание вины.

В истории нашего спорта были и другие кризисы, с которыми я должен был справляться. Своевременные меры помогали мне приходить к компромиссам и находить общее решение для команд, Формулы-1 и ФИА. Но сейчас уже слишком поздно», — приводит слова Экклстоуна F1-insider.

Напомним, ранее команды Формулы-1 выразили недовольство секретной сделкой между ФИА и «Феррари». Объяснения, предоставленные ФИА по требованию участников чемпионата, не удовлетворили протестующие коллективы. По сведениям источников, команды написали второе письмо в ФИА.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020