Хэмилтон и принц Гарри открыли музей в Сильверстоуне

Шестикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри провели церемонию открытия гоночного музея в Сильверстоуне.

Музейный комплекс посвящён истории автоспорта в Великобритании, сюда же переехал и архив Британского клуба гонщиков.

В ходе мероприятия Льюис и Гарри провели встречу с местным молодёжным крылом, которое увлекается инженерией и стремится в будущем стать частью автоиндустрии.

«Сегодня я вместе с принцем Гарри открыл в Сильверстоуне опытный центр. Его миссия заключается в том, чтобы вдохновлять будущие поколения инженеров, маршалов и механиков. Я действительно увлечён тем, чтобы помогать следующим поколениям. Для меня было честью стать частью этого», — написал Льюис на своей странице в «Твиттере».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Хэмилтона в социальной сети.