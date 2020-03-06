Хэмилтон и принц Гарри открыли музей в Сильверстоуне

Шестикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри провели церемонию открытия гоночного музея в Сильверстоуне.
Музейный комплекс посвящён истории автоспорта в Великобритании, сюда же переехал и архив Британского клуба гонщиков.
В ходе мероприятия Льюис и Гарри провели встречу с местным молодёжным крылом, которое увлекается инженерией и стремится в будущем стать частью автоиндустрии.
«Сегодня я вместе с принцем Гарри открыл в Сильверстоуне опытный центр. Его миссия заключается в том, чтобы вдохновлять будущие поколения инженеров, маршалов и механиков. Я действительно увлечён тем, чтобы помогать следующим поколениям. Для меня было честью стать частью этого», — написал Льюис на своей странице в «Твиттере».
Соответствующий пост можно увидеть на странице Хэмилтона в социальной сети.
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