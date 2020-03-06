Абитебуля не устроили объяснения ФИА относительно секретной договорённости с «Феррари»

Глава «Рено» Сириль Абитебуль признался, что его не устроили объяснения ФИА относительно секретной договоренности с «Феррари».
«Я не думаю, что кому-то хочется переводить этот вопрос в юридическую плоскость. Мы бы хотели, чтобы ФИА и Формула-1 постояли за репутацию чемпионата и ценили её. Им нужно пролить свет на эту историю и оставить её позади. Мы также хотим оставить эту проблему позади, но нам нужны какие-то гарантии и заверения.
Совершенно ясно, что заявление ФИА о какой-то договорённости стало совершенным сюрпризом для нас. Мы пытаемся понять, что привело к такому решению. Жалуясь на соглашение «Феррари» и ФИА, мы не требуем в обязательном порядке его отменить. Но нам бы хотелось понять, будет ли это доступно для всех других. Правила должны быть одинаковыми для всех участников чемпионата», — приводит слова функционера Autocar.
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