Абитебуля не устроили объяснения ФИА относительно секретной договорённости с «Феррари»

Глава «Рено» Сириль Абитебуль признался, что его не устроили объяснения ФИА относительно секретной договоренности с «Феррари».

«Я не думаю, что кому-то хочется переводить этот вопрос в юридическую плоскость. Мы бы хотели, чтобы ФИА и Формула-1 постояли за репутацию чемпионата и ценили её. Им нужно пролить свет на эту историю и оставить её позади. Мы также хотим оставить эту проблему позади, но нам нужны какие-то гарантии и заверения.

Совершенно ясно, что заявление ФИА о какой-то договорённости стало совершенным сюрпризом для нас. Мы пытаемся понять, что привело к такому решению. Жалуясь на соглашение «Феррари» и ФИА, мы не требуем в обязательном порядке его отменить. Но нам бы хотелось понять, будет ли это доступно для всех других. Правила должны быть одинаковыми для всех участников чемпионата», — приводит слова функционера Autocar.