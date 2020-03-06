Российский этап чемпионата мира по ралли-кроссу отменён

Организаторы этапа чемпионата мира по ралли-кроссу на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, проведение которого было запланировано на 18–19 июля, приняли решение об отмене соревнования, сообщает пресс-служба Российской автомобильной федерации.
«Причиной таких изменений стали длительные переговоры с промоутером серии и недостижение соглашения. Осознавая свою ответственность перед спортсменами и болельщиками, был сделан выбор в пользу отмены соревнования.
Первоначальное решение о проведении этапа чемпионата мира по ралли-кроссу в России, озвученное в декабре 2019 года, было принято Международной автомобильной федерацией при условии достижения соглашения с промоутером и омологации трассы.
РАФ подтверждает, что гоночная трасса готова, уровень подготовки официальных лиц и судей позволяет провести соревнование на высоком организационном уровне. Надеемся, что в будущем мы сможем принять этап чемпионата мира по ралли-кроссу на современной гоночной трассе автодрома «Игора Драйв», — говорится в заявлении РАФ, переданном пресс-службой федерации СМИ.
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