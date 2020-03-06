Всемирный совет по автоспорту единогласно поддержал соглашение ФИА и «Феррари»

Всемирный совет по автоспорту единогласно поддержал соглашение между ФИА и «Феррари», касающееся расследования легальности силовых установок «Скудерии» образца 2019 года, сообщает официальный сайт Международной автомобильной федерации.

Совет выступил против любой критики, которая бы бросала тень на имидж ФИА или подрывала репутацию организации.

Напомним, 28 февраля в ФИА объявили, что достигли с «Феррари» соглашения относительно расследования о силовых установках итальянской команды. В пресс-релизе подчёркивалось, что договорённость носит секретный характер. Это спровоцировало реакцию большинства других команд чемпионата, которые обратились в ФИА с письмом для разъяснений. Ответ ФИА пока не убедил участников Ф-1 и ситуация, по всей видимости, скоро получит продолжение.

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