В ФИА отменили ограничения на изменение дизайна шлема в Формуле-1

Руководство ФИА приняло ряд изменений в регламент перед стартом нового сезона. Так, в федерации приняли решение отменить ограничение на изменение дизайна шлема в Формуле-1, сообщает RaceFans. Ранее пилотам лишь один раз в сезоне позволялось использовать особый окрас шлема.

Напомним, в минувшем сезоне скандальная ситуация по этому вопросу произошла с пилотом «Торо Россо» (ныне «Альфа Таури») Даниилом Квятом. Тогда россиянин хотел использовать на Гран-при России специальный шлем, но в ФИА отказали пожеланию Квята. Руководство мотивировало это тем, что Даниил уже использовал шанс поменять дизайн шлема на Гран-при Италии.

В целом, инициатива по ограничению встречала критику как болельщиков, так и пилотов.