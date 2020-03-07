«Рено» представит ливрею болида и нового крупного спонсора 11 марта в Мельбурне
Команда Формулы-1 «Рено» представит ливрею болида и нового крупного спонсора в среду, 11 марта, в преддверии гонки в Мельбурне. Напомним, на презентации и предсезонных тестах в команде использовали специальную, чёрную ливрею.
«Гоночная ливрея „Рено“ вместе с новым крупным спонсором будет представлена в среду в Мельбурне», — написал в своём «твиттере» журналист Филлип Хортон.
Напомним, по сравнению с минувшим годом состав «Рено» изменился. Боевыми пилотами будут Даниэль Риккардо, который продолжит выступления за коллектив, и Эстебан Окон, сменивший в коллективе Нико Хюлькенберга. В минувшем сезоне «Рено» занял пятое место в Кубке конструкторов. При этом в личном зачёте Риккардо занял девятое место, а Хюлькенберг стал 14-м.
Читайте также
- 7 марта 2020
-
07:49
-
01:10
- 6 марта 2020
-
23:56
-
23:14
-
22:59
-
21:29
-
20:11
-
19:12
-
17:51
-
17:11
-
16:52
-
16:01
-
15:21
-
14:03
-
13:01
-
12:10
-
11:11
-
10:12
-
09:00
-
00:53
- 5 марта 2020
-
23:58
-
22:57
-
21:57
-
20:58
-
19:52
-
18:58
-
17:59
-
16:13
-
15:35
-
15:23
-
14:40
-
14:10
-
13:12
-
12:16
-
11:02
Партнерский контент