«Рено» представит ливрею болида и нового крупного спонсора 11 марта в Мельбурне

Команда Формулы-1 «Рено» представит ливрею болида и нового крупного спонсора в среду, 11 марта, в преддверии гонки в Мельбурне. Напомним, на презентации и предсезонных тестах в команде использовали специальную, чёрную ливрею.



«Гоночная ливрея „Рено“ вместе с новым крупным спонсором будет представлена в среду в Мельбурне», — написал в своём «твиттере» журналист Филлип Хортон.



Напомним, по сравнению с минувшим годом состав «Рено» изменился. Боевыми пилотами будут Даниэль Риккардо, который продолжит выступления за коллектив, и Эстебан Окон, сменивший в коллективе Нико Хюлькенберга. В минувшем сезоне «Рено» занял пятое место в Кубке конструкторов. При этом в личном зачёте Риккардо занял девятое место, а Хюлькенберг стал 14-м.