ФИА создала кризисную ячейку для наблюдения за ситуацией с эпидемией коронавируса

Международная автомобильная федерация (ФИА) создала специальную кризисную ячейку для наблюдения за эпидемиологической ситуацией на фоне вспышки коронавирусной инфекции по всему миру, сообщает официальный сайт ФИА. Решение об этом было принято на очередном заседании Всемирного совета по автоспорту.



ФИА пообещала внимательно следить за ситуацией и своевременно принимать решения об отмене или переносе той или иной гонки.



В настоящее время единственным этапом Формулы-1, пострадавшим от эпидемии коронавируса, стал Гран-при Китая, который был отложен на неопределённый срок.



Ранее в чемпионате Формулы-Е было отменено два этапа — в Китае и Италии.



COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник в 90 стран мира. Зафиксировано почти 100 тысяч заболевших, из них 3400 скончалось.