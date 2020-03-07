Экклстоун: я бы не стал отменять гонки в любом случае

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал ситуацию вокруг возможной отмены нескольких этапов Формулы-1 из-за эпидемии коронавируса, распространяющейся по планете. Экклстоун предостерёг нынешнее руководство Формулы-1 от отмены этапов, посоветовав перенести их на более поздний срок.



«Лично я не стал бы отменять гонки ни в коем случае. Лучше просто перенести этап на более поздний срок. Коронавирус спустя какое-то время в любом случае пройдёт. Скорее всего, в ходе сезона появится свободное время для проведения какой-нибудь гонки из начала календаря, когда ситуация нормализуется», — приводит слова Берни Экклстоуна Auto Motor und Sport.



В настоящее время единственным этапом Формулы-1, пострадавшим от эпидемии коронавируса, стал Гран-при Китая, он был отложен на неопределённый срок.



Ранее в чемпионате Формулы-Е было отменено два этапа — в Китае и Италии.



COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник в 90 стран мира. Зафиксировано почти 100 тысяч заболевших, из них 3400 скончалось.