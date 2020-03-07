Браун: для соблюдения финансового регламента мы будем ориентироваться на самокнтроль

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мыслями о том, как руководство серии будет следить за соблюдением финансового регламента.



«В Формуле-1 персонал постоянно переходит из одной команды в другую. Большая часть выявленных нарушений регламента была связана именно с этим. Человек пришёл на новое рабочее место и обо всём рассказал новому работодателю. Команды знают, что они не смогут утаить нарушение, потому что сотрудники могут уйти и унести информацию с собой. Команды осознают, что с уходом инженера в другую команду тайное может стать явным.



Для соблюдения финансового регламента мы будем ориентироваться именно на самоконтроль, систему информирования и аудит. Да, мы уверены, что в ближайшие годы нас ждут определённые сложности, поскольку, если их не будет, значит мы плохо контролируем ситуацию. Команды должны понимать, что за нарушениями будут следовать санкции», — приводит слова Росса Брауна Motorsportweek.