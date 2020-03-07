В «Альфа Таури» рассчитывают получить детали «Ред Булл» на сезон-2021 к сентябрю

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост назвал крайний срок получения деталей «Ред Булл» для использования в сезоне-2021.
«Получим от „Ред Булл“ в следующем году переднюю подвеску, заднюю подвеску, коробку передач и гидравлику. В августе или сентябре станет известно, будет ли готова коробка передач к тому времени. Нам нужно получить коробку передач в сентябре, мы не можем ждать до декабря.
Получим детали, которые будут готовы к производству в сентябре. В „Ред Булл“ продолжат исследование болидов, так что они могут использовать другие решения. Но они не будут отличаться кардинально. Возможно, будет изменён карданный вал, или дифференциал. Разница будет в несколько миллиметров, но „Ред Булл“ это важно, поскольку даже небольшие изменения могут дать толчок в производительности», — приводит слова Франца Тоста Autosport.
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